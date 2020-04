Le coup de gueule d’un artisan tapissier-sellier de Tonnay-Charente. Confronté à une baisse de commandes due à la crise sanitaire, Philippe Hafner a reconverti son activité en fabrication de masques de protection alternatifs. Sur le modèle proposé par l’Afnor, il en a confectionné une centaine qu’il a déjà distribués à des proches, des voisins, des livreurs et même à l’équipe soignante de l’ehpad de sa commune. Plusieurs entreprises du nautisme de La Rochelle lui ont également passé commande. Mais l’artisan se heurte aujourd’hui au manque d’intérêt des pouvoirs publics pour commercialiser plus largement sa production, à l’heure où l’Académie de médecine recommande pourtant le port généralisé du masque. On l’écoute :

Philippe Hafner est capable de produire une soixantaine de masques par jour. Des masques lavables à 60° et réutilisables, résistants à l’eau de javel, vendus 6 euros pièce TTC. Ces derniers qui, rappelons-le, ne doivent pas se substituer aux gestes barrières.

Hafner-tapissier-sellier.com