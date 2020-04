L’association d’utilité publique, chargée de mettre en relation des volontaires et des associations caritatives à la recherche de bénévoles, constate une augmentation des besoins et des propositions d’aide sur le territoire. Alors que ses permanences de La Rochelle, Rochefort, Saintes et Royan sont actuellement fermées pour respecter les mesures de confinement, son site internet connait une fréquentation croissante depuis le 17 mars. On écoute François Prousteau de France bénévolat Charente-Maritime :

Les associations comme les particuliers peuvent s’inscrire gratuitement sur le site charente-maritime.francebenevolat.org.