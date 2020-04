Confinement oblige, aucun départ n’est autorisé, malgré le début des congés scolaire aujourd’hui pour une partie des Français. La gendarmerie de la Charente-Maritime a donc décidé de transposer à l’ensemble des professionnels ayant été impactés par des mesures de fermeture, le bénéfice du dispositif Tranquillité vacances, d’ordinaire proposé aux particuliers qui s’absentent.

Afin d’enrayer le risque de propagation du covid-19, un certain nombre d’établissements «non essentiels» ne peuvent plus accueillir de public au moins jusqu’au 15 avril, au titre des mesures gouvernementales, les rendant ainsi beaucoup plus vulnérables, face à la délinquance. Afin de lutter contre les actes de malveillance pouvant être exercés sur les entreprises et les commerces contraints à une fermeture, le groupement de la gendarmerie départementale de la Charente-Maritime propose d’adapter l’opération Tranquillité vacances aux commerces et aux entreprises. Pour limiter au maximum les risques liés aux visites indésirables, ce dispositif spécial et gratuit permet de signaler à la brigade de gendarmerie locale, la fermeture ainsi que toute situation susceptible de rendre son entreprise ou son commerce plus exposé aux actes de malveillance. Des services de prévention de proximité seront alors programmés au sein de chaque unité concernée par les inscriptions effectives à cette opération. Tout incident constaté par les patrouilles effectuant cette mission sera aussitôt signalé aux propriétaires des lieux. Seules les sociétés situées en zone gendarmerie sont concernées. Pas celles en zone police.

Pour ce faire une fiche est à remplir, disponible sur la page Facebook du groupement de la gendarmerie de la Charente-Maritime. Et à renvoyer par mail. L’adresse sur notre site internet.

cptm.ggd17@gendarmerie.interieur.gouv.fr