Alors que plusieurs adhérents de l’association ont dû tirer le rideau, car considérés comme non essentiels à la vie quotidienne, une société informatique a eu l’idée de créer un site internet de e-commerce pour vendre les produits des commerçants fermés pendant la période de confinement, via un service de livraison. Une manière d’écouler les stocks et la marchandise, et de relancer l’activité différemment. C’est ce que nous dit le président Julien Girard :

Et pour en savoir plus sur les produits vendus par les commerçants de Marennes, rendez-vous sur le site marennescommerces.fr. L'offre est gratuite pour les commerçants adhérents. Une cotisation est demandée pour les non-adhérents.