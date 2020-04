Les élus de l’île d’Oléron mobilisés contre l’arrivée de vacanciers. En raison du début des congés scolaires pour la zone C, et malgré les mesures de confinement, certains seront tentés de venir passer quelques jours sur la côte charentaise. D’autant que le temps et les températures vont s’y prêter fortement. D’où des arrêtés municipaux pris aujourd’hui en urgence pour interdire les locations touristiques et les séjours en résidence secondaire. Et ce afin de renforcer les moyens d’action des forces de l’ordre. Pour ce qui est des résidents secondaires déjà confinés sur l’île depuis le 17 mars, ils ne doivent en aucun cas quitter les lieux.