Alors que le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner a rappelé hier que les départs en vacances sont interdits en période de confinement, y compris pendant les congés scolaires, d’importants moyens seront mobilisés dès demain dans notre département. 500 gendarmes et 130 policiers seront déployés sur le terrain de jour comme de nuit, à des endroits stratégiques comme sur les ponts de Ré et d’Oléron, aux péages, dans les gares, aux entrées de ville et aux abords des stations balnéaires, des plages et du littoral. Un dispositif mobile sera également engagé, ainsi qu’un hélicoptère et des drones de la gendarmerie. La préfecture prévient : en plus d’une amende de 135 euros, il sera demandé aux personnes en infraction de faire demi-tour.