Face au risque de multiplication des dépôts sauvages des déchets, la Communauté de communes de l’île d’Oléron va doubler le nombre de ses collectes. Dès la semaine prochaine, le ramassage des ordures ménagères va passer d’une à deux fois par semaine. L’objectif étant d’absorber le surplus des emballages dont la collecte a été suspendue pour cause de fermeture du centre de tri. Ceux, ne pouvant être stockés par les usagers, pourront être mélangés aux ordures ménagères. On écoute Joseph Hugues, directeur général des services :

S'il est plus que jamais recommandé de réduire sa production de déchets en cette période de confinement, il est aussi vivement conseillé de mettre de côté ses déchets destinés à être déposés en déchetteries, en attendant leur réouverture :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/dechets-oleron-2.mp3 Joseph Hugues qui en appelle au civisme des usagers. Pour rappel, jeter des déchets dans la nature est punissable de 1500 euros d’amende, assortis de la confiscation du véhicule. A noter par ailleurs que la présence de résidents secondaires sur l’île d’Oléron depuis le début du confinement n’a pas entraîné de surproduction de déchets selon la CdC.