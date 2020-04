Il en sera ainsi tout le mois d’avril, du coucher du soleil jusqu’à 1h du matin, avec 5 minutes de scintillement toutes les heures. Une manière pour la Ville de rendre hommage à tous ceux qui sont mobilisés face au covid-19 : personnels soignants, pompiers, secouristes, ambulanciers, forces de l’ordre, agents de la fonction publique, éboueurs, caissières, commerçants, livreurs, et plus généralement tous ceux qui apportent leur aide. Afin de respecter le confinement et de pouvoir voir les tours éclairées, le site de la Ville retransmet les images via une webcam sur https://www.larochelle.fr/webcam-en-direct.