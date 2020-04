Les Chambres de commerce et d’industrie de La Rochelle et Rochefort-Saintonge viennent de dresser un état des lieux dans le département, suite à une enquête menée auprès de 3000 chefs d’entreprises. Il en ressort que la moitié des patrons estiment que la baisse de leur chiffre d’affaires est supérieure à 50%. 94% indiquent une tension sur leur trésorerie et 54% craignent la fermeture de leur établissement dans les six mois qui viennent. Face ce constat pour le moins pessimiste, le président de la CCI de La Rochelle Thierry Hautier pense qu’il est indispensable de maintenir une activité économique sur le territoire, même en mode dégradé, tout en respectant les mesures de sécurité sanitaire. Il nous explique :

http://www.vogueradio.fr/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/cci-lr.mp3 Thierry Hautier qui invite donc les entreprises qui le peuvent à relancer leur activité, même en mode dégradé. Parallèlement, il adresse une pensée aux commerçants qui ne peuvent pas ouvrir et demande aux consommateurs de retourner les voir une fois la crise passée, pour leur permettre de redémarrer au moment du déconfinement. Notez enfin que les CCI de Charente-Maritime proposent demain à 14h un Facebook live sur la prime de 1500 euros promise par l’Etat aux entreprises ayant perdu plus de 50% de leur chiffre d’affaires.