Les autorités sanitaires de la Nouvelle-Aquitaine mettent en garde contre la désinfection des rues. Alors que des opérations ont été menées dans plusieurs villes, comme à Saintes, la préfecture de région et l’Agence régionale de santé ne sont pas favorables à de telles pratiques pour lutter contre la propagation du coronavirus. Au mieux, elles sont jugées inefficaces, au pire, elles sont nocives pour l’homme et l’environnement. On écoute Fabienne Buccio, préfète de la région Nouvelle-Aquitaine :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/cci-lr.mp3