Le rappel à l’ordre du maire de Marennes-Hiers-Brouage Mickaël Vallet sur sa page Facebook. Si l’élu reconnait que les règles de confinement sont respectées en grande majorité, il indique que la police municipale lui a signalé encore trop de déplacements pour des motifs jugés « légers ». « Ne sortez que pour l’essentiel et le moins possible », martèle-t-il sur le réseau social. Et de préciser : « tout cela est très sérieux. Restez chez vous ».