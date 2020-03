Un détachement de l’armée de Terre va ainsi débarquer à partir de ce mercredi à La Rochelle. Sa mission : sécuriser les lieux et assurer la protection des civils, dans le contexte de confinement et de crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19. On écoute l’un des responsables de la direction de sécurité du cabinet de la préfète de la Nouvelle-Aquitaine :

Parmi les autres missions : la protection des sites sensibles, et des opérations de surveillance et de présence dissuasive en lien avec les forces de sécurité intérieure. (ITV RIG)