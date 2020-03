La Région Nouvelle-Aquitaine et l’Agence de l’alimentation ont lancé aujourd’hui une plateforme internet de mise en relation entre les consommateurs et les producteurs agro-alimentaires locaux, par système de géolocalisation. L’idée est à la fois simple et solidaire : aider les agriculteurs et les éleveurs locaux à écouler leurs marchandises et les consommateurs à s’approvisionner. Confinement oblige, les circuits courts et la livraison à domicile ont particulièrement la cote en ce moment. On écoute Anne Palczewski, directrice de l’Agence de l’alimentation Nouvelle-Aquitaine :

Plus de 28 500 consommateurs se sont déjà inscrits, et plus de 1000 producteurs. L’inscription est gratuite. Aucun paiement ne se fait en ligne. Rendez-vous sur plateforme.produits-locaux-nouvelle-aquitaine.fr