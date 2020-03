Les craintes de la Chambre des métiers et de l’artisanat de la Charente-Maritime. Alors que 70% des plus de 18 000 entreprises du département ont fermé pour cause de confinement et de crise sanitaire, se pose la question du paiement des salaires du mois de mars. Même si l’Etat a promis des aides pour compenser la perte de chiffres d’affaires, et des mesures de chômage partiel et de report des charges, elles vont mettre du temps à arriver. Ce qui risque de poser des problèmes de trésorerie pour certains établissements. Yann Rivière, le président de la CMA 17 :

Seules les entreprises de l'alimentation sont autorisées à ouvrir. Et quelques-unes du bâtiment sont encore en activité. A ce titre, Yann Rivière sollicite les sociétés de dépannage du département. On l'écoute :

Et la démarche peut s'effectuer sur le site cma17.fr. L'objectif étant de recenser tous les professionnels concernés capables d'intervenir dans le département.