Dans l’agglomération Royan Atlantique, Cara’bus s’adapte à la crise sanitaire. A compter de mercredi, l’ensemble du réseau de transport en commun du territoire sera transformé en lignes à la demande. La totalité des horaires et trajets habituels restent disponibles, mais nécessitent une réservation au 0 810 810 977. Avant 17h pour voyager le lendemain matin, et avant 10h pour voyager l’après-midi. On écoute Xavier Lebossé, le nouveau directeur du réseau urbain Cara’bus :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/03/carabus.mp3 Les tarifs restent inchangés. A noter que les mesures de sécurité sanitaires continueront de s’appliquer avec l’embarquement par les portes arrières des bus.