A compter de ce lundi, la circulation s’adapte aux mesures de confinement, en raison de la crise sanitaire et pour lutter contre la propagation du coronavirus. Un plan de transport pandémie est mis en place, avec deux allers-retours en TER et un aller-retour en TGV entre Bordeaux et Paris, afin de continuer à assurer les déplacements essentiels des voyageurs ayant des raisons légitimes de se déplacer. A noter que la SNCF a décidé de la gratuité pour l’ensemble des personnels soignants pendant la crise.