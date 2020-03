Les deux établissements de soin recherchent des sur-blouses, des lunettes de protection et des masques chirurgicaux, et de type FFP2 et FFP3. Y compris des masques périmés si les boîtes sont fermées. Ils invitent les entreprises, les institutions publiques et les particuliers souhaitant faire un don à envoyer un mail à darm@ch-saintonge.fr