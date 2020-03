La colère du syndicat Sud santé sociaux de Charente-Maritime. Son secrétaire départemental Christophe Geffré, par ailleurs infirmier à l’hôpital de La Rochelle, s’élève contre les mesures gouvernementales prises dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de coronavirus. Il dénonce un manque de matériel et d’outils de protection mis à la disposition des personnels hospitaliers, réclamant notamment la réquisition des usines pour fabriquer des respirateurs et des masques de protection. Je vous propose de l’écouter :

Christophe Geffré qui remet une nouvelle fois en cause toute la politique hospitalière menée depuis une vingtaine d'années. Il a aussi un message à adresser aux Charentais-Maritime :

Christophe Geffré demande à ce titre l'annonce immédiate d'un confinement total, mais aussi la généralisation des dépistages du Covid-19 avec la priorité pour les personnes exposées comme les soignants. Et enfin la fermeture des entreprises dont l'activité n'est pas essentielle à la vie de la nation.