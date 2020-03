Un drame conjugal est survenu lundi soir, près de Saintes. A Chaniers, un homme de 43 ans a tué sa femme du même âge, sous les yeux de leurs deux filles, avant de se suicider. Une violente dispute aurait éclaté juste avant les faits. Le récit de Suzanne Renard :

drame chaniers

Le couple était en cours de séparation depuis une quinzaine de jours, selon des témoins. La femme, qui avait quitté le domicile familial début mars pour aller chez sa mère, était revenue sans doute pour récupérer les enfants, selon le procureur qui parle d’un acte spontané et imprévisible, et qui précise qu’il ne s’agit pas d’un effet collatéral du confinement. Le confinement qui, comme le reconnaît le parquet, provoque actuellement une hausse des plaintes et des signalements pour violences conjugales.