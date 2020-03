Après les annonces du Premier Ministre Edouard Philippe ce lundi, qui a décidé de fermer tous les marchés de France, en raison du manque de respect des distances de sécurité, des dérogations avaient été demandées par plusieurs maires dans le département. Résultat : à La Rochelle, le marché central est maintenu les mercredis et samedis, et ceux de La Pallice et Port-Neuf le jeudi. A Rochefort, seuls ceux des mardis et samedis sont maintenus, pas celui du jeudi. Avec une jauge limitée à 100 personnes simultanément. A Saintes, le marché de Saint-Pierre est maintenu le samedi, celui du cours Reverseaux le mardi. Une désinfection des lieux est prévue après chaque marché. Et puis ceux de Saint-Pierre-d’Oléron et de La Cotinière sont maintenus les jeudis et dimanches.