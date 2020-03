Près de 900 entreprises de Charente-Maritime inquiètes pour leur activité. La cellule de crise mise en place par les Chambres de commerce et d’industrie de Charente-Maritime reçoit de plus en plus d’appels depuis le début du confinement. Le point avec Suzanne Renard :

Pour joindre la cellule de crise, contactez le 05 46 84 11 84.