L’atelier couture du Centre communal d’action social de Marennes-Hiers-Brouage se mobilise pour confectionner des masques en tissu lavables et réutilisables. Face à la pénurie, une dizaine de bénévoles actuellement confinées chez elles viennent d’en fabriquer plus d’une centaine, suivant la procédure officielle mise en ligne par le CHU de Grenoble. Objectif : équiper le service d’aide à domicile de la Communauté de communes du bassin de Marennes, mais aussi tous ceux qui en ont besoin. On écoute Aline Chassat, la responsable de l’atelier couture du CCAS de Marennes-Hiers-Brouage :

Aline Chassat qui lance un appel au don d’élastiques souples :

Les masques doivent être lavés à 60°, la température nécessaire pour élimer toute trace du coronavirus.