La CGT 17 lance un appel à cesser le travail dans toutes les entreprises et administrations non essentielles à la vie de la nation. L’union départementale du syndicat encourage les salariés à exercer leur droit de retrait, ou se mettre en arrêt maladie ou en grève, pour faire pression sur leurs employeurs qui maintiennent coûte que coûte leur activité. C’est ainsi que la semaine dernière, les ouvriers d’Alstom à Aytré ont obtenu la mise en place d’une mesure de chômage partiel dès vendredi pour une semaine. « Aucune raison économique ne saurait justifier que des vies soient mises en danger », insiste la CGT 17 par la voix de sa secrétaire générale Yvonne Gaborit :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/03/gaborit-1.mp3 Yvonne Gaborit qui tient à saluer le dévouement des professionnels de santé qui prennent chaque jour des risques au travail, mais aussi ceux de l’alimentation qui sont dans l’obligation de travailler et auxquels les entreprises de la grande distribution ont promis une prime de 1000 euros. Ce que dénonce Yvonne Gaborit :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/03/gaborit-2.mp3 Pour joindre la permanence de la CGT 17, contactez le 05 46 41 63 33.