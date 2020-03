La Nouvelle-Aquitaine met en place un plan d’urgence économique pour les entreprises touchées par le Covid-19. La Région vient de débloquer une aide de 50 millions d’euros. Elle informe qu’elle se tient à la disposition des entrepreneurs, des artisans et des agriculteurs au 05 57 57 55 88 du lundi au vendredi de 9h à midi et de 14h à 17h, ou par mail à entreprise-covid19@nouvelle-aquitaine.fr. Plus d’infos sur le site entreprises.nouvelle-aquitaine.fr