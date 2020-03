La Fédération nationale des infirmiers de la Charente-Maritime tire la sonnette d’alarme. Alors que le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé la livraison prochaine de 250 millions de masques, le syndicat professionnel s’inquiète de la pénurie actuelle et du manque de matériels pour les infirmiers libéraux. Une inquiétude d’autant plus forte que depuis quelques jours les vols et les cambriolages chez les infirmiers libéraux se multiplient, comme ce week-end dans un cabinet de La Rochelle. Aujourd’hui, les moyens manquent comme le déplore Pascale Lejeune, présidente de la Fédération nationale des infirmiers de la Charente-Maritime :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/03/fni.mp3 Pascale Lejeune qui lance un appel aux dons de masques auprès des entreprises et de la population. Vous pouvez envoyer un mail à solidarite.masques@fni.fr