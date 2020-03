Un jeune homme se disant porteur du coronavirus a menacé de cracher sur des gendarmes hier après-midi sur l’île de Ré. Alors qu’il effectuait une promenade avec sa compagne sur le port de Saint-Martin, il a été contrôlé avec une attestation non conforme. Il s’en est alors pris aux forces de l’ordre, en déclarant être positif au Covid-19 et en les menaçant de leur cracher dessus. Puis il les a insulté et leur a donné des coups de pied. L’individu a finalement été interpellé et placé en garde à vue. Il sera jugé en août pour outrage, rébellion et non-respect des règles dérogatoires de circulation.