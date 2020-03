Après deux jours d’interruption pour cause de confinement, et face à l’urgence alimentaire pour les plus démunis, les bénévoles et salariés de l’association ont redémarré ce matin la production de colis pour les 15 000 bénéficiaires du département. Plus de 1500 sacs individuels sont conditionnés chaque jour, contenant de l’épicerie et du lait. Le tout en respectant les nouvelles mesures de sécurité. Une réorganisation totale pour le président Robert Gaillard :

Mais pas facile d’œuvrer dans ces conditions pour Robert Gaillard qui déplore également un manque de moyens de protection et le recours au système D :

Robert Gaillard qui lance un appel au bénévolat pour renforcer les équipes. Vous pouvez contacter le 05 46 45 39 73.