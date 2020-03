7e journée de confinement en France. On le rappelle, la principale mesure des consignes gouvernementales tient en trois mots : restez chez vous. Il est plus que jamais nécessaire de limiter ses déplacements au strict minimum, alors que l’épidémie de coronavirus progresse dans notre pays. Le dernier bilan fait état de 112 nouveaux décès en 24 heures, et 1 746 malades en réanimation.

En Charente-Maritime, un premier cas mortel du Covid-19 a été constaté. Il s’agit d’un homme de 61 ans, décédé au service des urgences du centre hospitalier de Saint-Jean-d’Angély où il avait été orienté par son médecin généraliste. Son état de santé était déjà très dégradé avant sa contamination par le coronavirus, selon l’Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine qui indique un total de huit décès pour le moment dans notre région. 87 nouveaux cas de contagion ont été confirmés. Ce qui porte à 593 le nombre de malades du Covid-19 dont 49 en Charente-Maritime. Mais le nombre réel de personnes atteintes de coronavirus est supérieur, car ce bilan ne comprend pas les cas non-testés identifiés par la médecine de ville selon l’ARS.