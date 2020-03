Des mesures pour les plus démunis en Charente-Maritime. Sous l’autorité du préfet Nicolas Basselier, 10 chambres d’hôtel ont été ouvertes à La Rochelle, en faveur des personnes sans domicile fixe. Et 10 chambres supplémentaires ont été mises à disposition ce week-end en fonction des besoins. Une solution d’hébergement pour les SDF vivant avec des animaux de compagnie a été trouvée dans un camping et sera mise en œuvre dans les prochains jours. A Saintes et Rochefort, une dizaine de places d’hébergement d’urgence supplémentaires ont été ouvertes. L’aide alimentaire s’organise également, avec des bénévoles répartis dans les 60 points de distribution du département.