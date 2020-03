A Royan, les plages, mais aussi le Jardin du parc, le square Kennedy, les boulodromes et les skate-park ont été fermés. Royan où le maire Patrick Marengo promet une tolérance zéro. On l’écoute :

A Royan, une demande a été faite auprès du gouvernement pour bénéficier de l'opération militaire sentinelle afin de renforcer la police municipale et nationale pour faire respecter les mesures de confinement.