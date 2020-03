Les marchés maintenus en France. C’est ce qu’a réaffirmé hier le ministre de l’Agriculture Didier Guillaume, à condition de respecter les distances réglementaires de sécurité. A Royan, la Ville et les commerçants du Marché central viennent de mettre en place un dispositif pour faire respecter ces règles, avec un accès pour l’entrée et une sortie. Des vigiles ont été recrutés, en soutien à la police municipale. Et la jauge est fixée à 50 clients en même temps. Un marquage au sol a été effectué pour le respect de la distance sociale.

A Tonnay-Charente, le marché du dimanche matin est maintenu place de la marine. La Ville informe qu’il est demandé de respecter les consignes de sécurité et les gestes barrières, sans quoi le marché sera fermé. Il est rappelé d’avoir sur soi une attestation de déplacement obligatoire.

Et puis à La Rochelle, Rochefort, Marennes et Saint-Jean-d’Angély, les marchés sont également maintenus. Ils restent ouverts et se déroulent globalement dans de bonnes conditions, bien que parfois les distances de sécurité ne soient pas toujours respectées.