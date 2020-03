Les commerçants du marché couvert de Châtelaillon-Plage se mobilisent face à la crise. Avec le concours de la mairie, ils viennent de mettre en place un service gratuit de livraison à domicile, qui couvre les secteurs de la station balnéaire et des communes alentour : Yves, Angoulins, Salles-sur-Mer et Saint-Vivien. La livraison aura lieu deux fois par semaine, les mercredis et samedis après-midi à partir de 16h. Une manière de rebondir face à la crise et d’assurer la continuité d’un service de proximité, tout en préservant la sécurité et la santé des clients. On écoute David Labiche, adjoint au maire en charge du commerce et des marchés :

Une nouvelle manière de consommer, certes contrainte, mais qui pourra peut-être s'inscrire dans la durée. David Labiche :

Les commandes se font par SMS au 06 84 66 25 27, jusqu'à 18h la veille des jours de livraison. Les premières ont été passées dès hier, lors du lancement du service. Les règlements sont acceptés en chèques ou en espèces à réception de la livraison.