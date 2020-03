Les contrôles se multiplient en Charente-Maritime. Des renforts sont mobilisés depuis hier pour vérifier que les mesures de confinement sont bien respectées dans le département, afin de limiter la propagation du coronavirus. 80 patrouilles fixes et mobiles supplémentaires ont été engagées, ainsi qu’une trentaine de réservistes, mais aussi une centaine de gendarmes mobiles exclusivement dédiés à la mission Covid-19, auxquels s’ajoutent une centaine de gendarmes départementaux chargés d’intervenir en plus de leurs missions de secours. Les premières sanctions sont tombées hier. On écoute le colonel Bruno Makary, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Charente-Maritime :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/03/gendarrme-1.mp3 Et les contrôles seront maintenus durant toute la période de confinement. Bruno Makary :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/03/gendarrme-2.mp3 Les contrôles ont été particulièrement renforcés sur le littoral où les règles de confinement n’ont pas été totalement respectées les deux premiers jours. Plusieurs plages des îles de Ré et d’Oléron ont été interdites d’accès, ainsi que des pistes cyclables, car « le confinement, ce ne sont pas des vacances », comme l’a rappelé ce matin le colonel Makary lors d’une opération de contrôle à Rivedoux. A noter qu’un drone survole les plages et diffuse via un haut-parleur un message de respect des règles de confinement. Pour rappel, tout contrevenant s’expose à une amende de 135 euros.