Une écoute pour les personnes seules qui ressentent le besoin de parler. La Ville de Surgères a mis en place aujourd’hui une permanence avec un professionnel de santé pour aider les habitants isolés et confinés chez eux. Un accueil téléphonique gratuit est assuré tous les jours, sauf le dimanche, de 17h à 19h au 05 46 07 76 29 : aujourd’hui, puis les 23, 26, 27, 28 et 30 mars, et les 2, 6, 9, 10 et 11 avril. Et au 05 46 07 46 13 demain et samedi, puis les 24, 25 et 31 mars, et les 1er, 3, 4, 7 et 8 avril.