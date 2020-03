Malgré les mesures de confinement, il est toujours possible de donner son sang. Alors que les stocks s’épuisent en raison de la crise sanitaire, l’EFS de La Rochelle lance un appel aux dons, car les besoins restent importants. Le Dr Elisabteh Delavaud, directrice de l’Etablissement français du sang de La Rochelle :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/03/don-sang-1.mp3 Les réserves actuelles en globules rouges sont de moins de 15 jours et de moins de 3 jours pour les plaquettes. D’où le message d’alerte de l’Etablissement français du sang :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/03/don-sang-2.mp3 Les prochaines collectes ont lieu lundi après-midi à la salle des fêtes de Pont-l’Abbé-d’Arnoult, mardi matin à Surgères. Exceptionnellement, la collecte a été délocalisée de la salle du Lavoir au Castel park, pour accueillir les donneurs en toute sécurité. Rendez-vous de 8h30 à 12h30. Et mardi de 15h à 19h à la salle des fêtes d’Aulnay. A noter que la salle de l’Arsenal de La Rochelle a été réquisitionnée pour les trois prochains jeudis. Pour donner son sang, il faut se rendre à l’un des points de collecte avec une Attestation de déplacement obligatoire. Il faut cocher la 4e ligne : assistance à personne vulnérable.