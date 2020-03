Face à l’épidémie de coronavirus, des facteurs commencent à exercer leur droit de retrait. Partout en France, ils sont des centaines à s’élever contre le manque de protection et les mesures insuffisantes mises en place par leur direction. Un postier de Marennes-Hiers-Brouage aurait déjà suivi le mouvement. D’autant que des suspicions de cas de coronavirus ont entraîné hier la fermeture de deux sites de distribution du courrier en Charente-Maritime : Châtelaillon-Plage et Saint-Jean-d’Angély. Ecoutez Pierrick Lacire, secrétaire départemental de Sud PTT 17 :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/03/facteur.mp3 Mais les choses semblent avancer puisque dès demain, les centres de distribution de Rochefort, La Rochelle et Royan vont mettre en place la distribution du courrier un jour sur deux, afin d’assurer des rotations des équipes et d’isoler les facteurs, mais aussi de pallier le manque de personnel dû à la crise.