L’installation des nouveaux conseils municipaux devra avoir lieu entre vendredi et dimanche prochains. Malgré la crise sanitaire, les maires élus dès le premier tour dimanche, et leurs adjoints, devront être installés cette fin de semaine. En Charente-Maritime, les communes de Surgères, Saint-Jean-d’Angély, Marennes-Hiers-Brouage ou encore Tonnay-Charente sont concernées. Tonnay-Charente où la réunion initialement prévue ce matin a été reportée à samedi 10h et délocalisée à la salle des fêtes. On écoute le maire Eric Authiat :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/03/authiat-1.mp3 Et dans le contexte actuel, le préfet de la Charente-Maritime Nicolas Basselier préconise la tenue à huis clos de ces conseils municipaux d’installation de cette nouvelle mandature. Mais la décision relève essentiellement du conseil municipal. Eric Authiat :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/03/authiat-2.mp3 A noter qu’à Saint-Jean-d’Angély, le conseil municipal d’installation est prévu samedi à 10h dans le salon d’honneur de la mairie. L’accès sera uniquement limité à la presse. Mais la séance sera retransmise sur les réseaux sociaux.

Pour rappel, le second tour a été reporté en juin sur décision du Président Emmanuel Macron.