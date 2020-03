Le dernier bilan de l’épidémie de coronavirus en France. Il fait état de 7 730 cas confirmés et de 175 morts. 2 579 malades sont actuellement hospitalisés. En Nouvelle-Aquitaine, 28 nouveaux cas ont été confirmés dont deux en Charente-Maritime. Il s’agit de deux hommes dont l’état de santé n’est pas inquiétant. Ils sont maintenus à domicile avec un suivi médical. Voilà qui porte à 30 le nombre de cas confirmés dans notre département et à 207 au niveau régional.

Toutes les activités chirurgicales ou médicales non urgentes déprogrammées dans la région. Une mesure décidée par l’Agence régionale de santé de la Nouvelle-Aquitaine qui a demandé à l’ensemble des établissements de santé publics et privés de différer sans délai les opérations et rendez-vous prévus. L’objectif étant de prioriser l’accueil des patients malades atteints du Covid-19, en libérant des capacités de lits de réanimation. Actuellement, la région compte 1 610 lits de réanimation dont 482 disponibles.

2 millions de masques périmés bientôt distribués au personnel médical en Nouvelle-Aquitaine. Face à la pénurie, les autorités sanitaires de Bordeaux ont annoncé hier être en mesure de fournir du matériel aux soignants. Ils sont issus de stocks de plusieurs administrations et collectivités. Ils sont certes périmés, mais parfaitement conformes avec les mêmes garanties de protection. La seule fragilité peut se situer au niveau des élastiques.