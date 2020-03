L’heure du confinement a sonné ce midi. Désormais tous les déplacements sont limités en France. Une mesure drastique annoncée hier soir par le chef de l’Etat Emmanuel Macron pour lutter plus efficacement encore contre la propagation du coronavirus. Toute sortie n’est désormais autorisée que pour aller au travail, chez son médecin, pour la garde de ses enfants, faire ses courses, pratiquer une activité physique individuelle ou sortir son chien. Chaque déplacement devra être justifié via une attestation téléchargeable sur le site du Ministère de l’intérieur et sur notre site internet à imprimer ou à recopier sur papier libre. 100 000 policiers et gendarmes seront mobilisés partout en France pour faire respecter ce confinement. La violation de ces règles sera sanctionnée d’une amende de 38 euros qui sera prochainement portée à 135 euros.