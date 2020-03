Saint-Jean-d’Angély déploie son Plan d’urgence en faveur des seniors et des personnes à mobilité réduite. Fraîchement réélue, la maire de la Ville Françoise Mesnard vient d’annoncer plusieurs mesures pour faciliter la vie des plus fragiles, en cette période de confinement. La Ville étend notamment le service de transport à la demande du lundi au samedi matin, et les mardis et mercredis après-midi, pour leur permettre de se nourrir et de se soigner. Un service de livraison de courses à domicile est également proposé gratuitement les jours en semaine. Il faut contacter le service Cap seniors et solidarité au 05 46 59 56 69.