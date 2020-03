La décision a été prise hier, à la demande de plusieurs avocats des parties civiles, mais aussi de la défense, et en application des nouvelles directives du ministère de la justice. En raison de la crise sanitaire du coronavirus, le procès, qui a débuté vendredi et qui devait durer jusqu’à ce soir, a été renvoyé ce lundi. Aucune date n’a été précisée. En attendant la réouverture des débats, le chirurgien de Jonzac, accusé de viols et d’agressions sexuelles, reste placé en détention provisoire.