Vacances forcées pour 12 millions de jeunes Français. Suite aux mesures prises par le Président Emmanuel Macron pour lutter contre la propagation du coronavirus, les écoles, collèges, lycées et universités du pays sont fermées à partir d’aujourd’hui. Les parents qui travaillent ont dû s’organiser pour faire garder leurs enfants ou se mettre en arrêt, ou encore, dans la mesure du possible, travailler à la maison, tout en assurant le suivi scolaire à distance. Avec toutes les difficultés que cela implique, d’une famille à une autre. Karine Aullier, présidente de la FCPE de la Charente-Maritime, s’interroge et en appelle au plus vite au rectorat de Poitiers :

A partir d’aujourd’hui, la France tourne au ralenti, alors que le pays est passé au stade 3 de la pandémie de Covid-19. Depuis hier, tous les lieux non-essentiels à la vie quotidienne doivent rester fermés jusqu’à nouvel ordre. Au moins jusqu’au 15 avril. Cela concerne les restaurants, les bars, les discothèques, les cinémas, les musées et autres sites de loisirs et de spectacles. Restent ouverts les magasins alimentaires, les pharmacies, les banques, les bureaux de tabac-presse et les stations-services. La vente à emporter et de livraison reste autorisée.

Concernant les transports, le gouvernement recommande de limiter les déplacements. Les transports longue distance en train, car ou avion vont être progressivement réduits. Concernant les transports interurbains en Nouvelle-Aquitaine, le réseau de cars s’adapte à partir d’aujourd’hui. Une gratuité temporaire s’applique dès ce lundi pour éviter tout contact entre les conducteurs et les voyageurs. Ces derniers qui doivent emprunter la porte arrière pour monter à bord des cars. A La Rochelle, Rochefort, Saintes et Royan, les réseaux de bus fonctionnent normalement, avec des consignes de sécurité à respecter. Seules les lignes scolaires ont été supprimées.

A propos de l’évolution de la pandémie en Nouvelle-Aquitaine, 19 nouveaux cas ont été confirmés hier soir. Ce qui porte à 152 le nombre de malades dans la région. Aucun nouveau cas n’a été constaté en Charente-Maritime selon l’Agence régionale de santé qui rappelle les consignes barrière à respecter, notamment conserver une distance d’un mètre avec autrui, qui est l’une des mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du virus. A noter que malgré le passage au stade 3, le dépistage du coronavirus reste actif en Nouvelle-Aquitaine où le nombre de cas reste faible par rapport à d’autres régions.

Les communes de Charente-Maritime s’adaptent aux mesures gouvernementales pour faire face à la pandémie A Saint-Jean-d’Angély, un plan de soutien en faveur des seniors et des personnes à mobilité réduite a été mis en place. Ecoutez la maire de la ville Françoise Mesnard :

A Surgères, c’est un service minimum d’accueil des enfants, dont les parents travaillent dans le milieu médical, qui doit être mis en place, après validation par les services de la préfecture. Une mesure voulue par la maire de la ville. Catherine Desprez qui en appelait hier soir à plus de responsabilités de la part de ses administrés :

A Marennes-Hiers-Brouage, le maire Mickaël Vallet a demandé aux personnels de la commune et aux élus, non-indispensables à la gestion de la crise, de rester chez eux. Il demande à ses concitoyens qui le peuvent d’en faire autant pour faire barrage au virus. Même chose à La Rochelle pour le maire Jean-François Fountaine qui a mis ses agents à l’arrêt, excepté ceux accueillant les enfants de personnels de santé. La Rochelle où la collecte des emballages et des encombrants est suspendue. Les aires de jeux sont fermées jusqu’à nouvel ordre.

Le Département de la Charente-Maritime prend également des mesures face au coronavirus. Les accueils physiques resteront fermés. Mais une permanence téléphonique et sur internet est assurée, et même renforcée. Pour les personnes bénéficiaires d’une prestation, leurs droits et allocations sont prorogées et les nouvelles demandes sont traitées par téléphone. Les visites à domicile des personnes âgées ou handicapées sont suspendues.