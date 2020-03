La journée d’hier a été marquée par une forte abstention au premier tour des élections municipales. Le taux de participation était de 45,85% en Charente-Maritime, soit environ 20 points de moins comparé à 2014. Plusieurs partis politiques appellent au report du second tour prévu dimanche.

Le point sur ces élections ville par ville.

A La Rochelle, le député Olivier Falorni est arrivé en tête avec 33,26% des voix, devant le maire sortant Jean-François Fountaine 32,62% et l’écologiste Jean-Marc Soubeste qui se place en arbitre avec 16,7% des voix.

A Rochefort, le maire sortant LR Hervé Blanché est en ballotage favorable avec 44,52% des voix, devant le socialiste Rémi Letrou 21,58% et le centriste Alexis Blanc qui se qualifie pour le second tour avec 13,94% des voix.

A Saintes, très courte avance pour le maire sortant Jean-Philippe Machon qui totalise 21,59% des voix, devant Bruno Drapron 20,51%, Rémy Catrou 19,12%, Pierre Dietz 17,6% et Pierre Maudoux 11,83%. La liste de l’écologiste René Benchimol-Lauribe manque de peu de passer la barre des 10%.

A Royan, le maire sortant Patrick Marengo a manqué de peu une réélection dès le premier avec 47,27%, devant le candidat de LREM Thomas Lafarie 21,39%, Jacques Guiard 14,15% et Thierry Rogister du RN 12,34%.

A Surgères, la maire sortante Catherine Desprez a été réélue dès le premier tour avec le joli score de 59,69% des voix, devant Younès Biar 21,26% et Didier Touvron 19,04%. On écoute sa réaction :

Même tour de force à Saint-Jean-d’Angély pour la maire sortante Françoise Mesnard qui était opposée à trois listes. Elle a réussi à rassembler 57,21% des électeurs. Ecoutez :

A Marennes-Hiers-Brouage, très nette victoire du maire sortant Mickaël Vallet face au candidat du RN Richard Guérit : 72,53% des voix. On écoute la réaction du vainqueur :

A Tonnay-Charente, large victoire également du maire sortant Eric Authiat avec 71,21% face à la conseillère départementale Marie-Chantal Périer.

A La Tremblade, la maire sortante Laurence Osta-Amigo, qui était soumise pour la première fois au vote des électeurs, après avoir succédé à Jean-Pierre Tallieu en 2017, arrive en tête avec 42,26%, devant Yves Tavernier 35,5% et Michel Vollet 22,24%. Laurence Osta-Amigo qui attend de savoir si le second tour sera reporté :

A Marans, le maire sortant Thierry Belhadj est en ballotage défavorable avec 25,46% des voix, derrière Jean-Marie Bodin 28,77%. Mauricette Maingot cumule quant à elle 23,52% des voix, et Olivier Martin 22,26%.

Et puis à Fouras, Sylvie Marcilly est réélue (67,98%) ; à Châtelaillon-Plage, Stéphane Villain succède à Jean-Louis Léonard (78,46%) ; A Saujon, Pascal Ferchaud conserve son fauteuil de maire (79,64%).