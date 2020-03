De nouvelles mesures pour faire face à l’épidémie de coronavirus en France. Désormais, les rassemblements de plus de 100 personnes sont interdits sur tout le territoire. L’annonce a été faite ce vendredi par le Premier ministre Edouard Philippe, au lendemain des mesures fortes prises par le Président Emmanuel Macron, notamment la fermeture des crèches et de tous les établissements scolaires dès lundi jusqu’à nouvel ordre. Une mesure indispensable, mais synonyme de galère pour bon nombre de parents d’élèves qui se demandent encore comment ils vont faire pour garder leurs enfants. On écoute Karine Aullier, présidente de la FCPE de la Charente-Maritime :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/03/fcpe-1.mp3 Et justement, à propos des parents travaillant dans le secteur de la santé ou assurant une mission de service public indispensable à la gestion de la crise du coronavirus, un service minimum se met en place, comme à Surgères où la Ville réserve un accueil dans deux écoles avec restauration exclusivement pour les enfants dont les parents sont dans cette situation.

Par ailleurs, la FCPE 17 s’interroge aussi sur le suivi scolaire des enfants à la maison. On écoute Karine Aullier :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/03/fcpe-2.mp3 La fédération des parents d’élèves compte de nouveau interpeller le rectorat de Poitiers début de semaine prochaine sur ce point, mais aussi sur la question des épreuves du contrôle continu du bac pour lycéens prévues après les vacances de printemps.