Face à la crise sanitaire du coronavirus, et en raison des dernières mesures prises concernant l’interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes, plusieurs manifestations locales sont annulées ou reportées, comme le Festipois et Ensemble contre le racisme qui devaient se dérouler du 4 au 8 avril à Surgères, ou le Concours bovin prévu le 23 mars à Tonnay-Boutonne ou encore un concert de chœur d’enfants le 8 avril à Surgères.

La Communauté de communes du Bassin de Marennes prend des mesures face au coronavirus. Tous les équipements sportifs sont fermés jusqu’à nouvel ordre. Cela concerne la salle omnisports et le complexe sportif de Marennes, ainsi que l’école de voile de Bourcefranc.

Sur le territoire de la Communauté de communes Aunis Sud, des mesures ont également été prises hier : le salon du livre jeunesse du 21 mars est reporté sine die, le forum job du 1er avril est annulé, tout comme la semaine Vacs en sport des vacances de printemps. Le conservatoire de musique fermera ses portes la semaine prochaine, et les activités des Relais d’assistantes maternelles sont suspendues.

A Saint-Jean-d’Angély, les animations à la médiathèque et au musée sont annulées pour le mois de mars, les cours collectifs à l’école de musique sont supprimés, le concert prévu dimanche à l’Eden est reporté, la piscine Atlantys est fermée. Tous les commerces, le marché, le cinéma et les cafés sont ouverts. Dès lundi, un dispositif spécial sera mis en place pour les seniors avec un transport à domicile tous les jours pour qu’ils puissent aller faire leurs courses. A noter enfin que toutes les activités sportives sont annulées.