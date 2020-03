Le premier tour des élections municipales maintenu dimanche, malgré la crise du coronavirus. En Charente-Maritime, 11 500 candidats sont en lice pour les 6 800 sièges à pourvoir. Le point en chiffres sur ces élections.

Dans les 463 communes du département, 11 586 candidats très précisément se sont déclarés pour les 6 815 sièges à pourvoir. Dans les 150 communes de plus de 1 000 habitants, 286 listes ont été déposées, soit 6 690 candidats pour 3 012 sièges à pourvoir. Les communes qui comptent le plus grand nombre de listes sont Saintes et Rochefort avec 6 listes et La Rochelle avec 7 listes. Dans les 313 communes de moins de 1 000 habitants : 4 896 candidats se sont déclarés pour 3 863 sièges à pourvoir. Toutes les communes de Charente-Maritime ont des candidats. On compte 41,64% de femmes pour 58,36% d’hommes.

Voilà les élections, c’est dimanche de 8h à 18h. Alors allez voter, mais en toute sécurité.