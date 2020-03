Scène ouverte avec le groupe Grosso Modo de Saint-Savivien.

Le quintette Grosso Modo, composé de deux trompettes, trombone, saxophone alto et contre basse tuba, a été créé par le chef de l’Orchestre symphonique des Vals de Saintonge, Francis Gardré, il y a une vingtaine d’années. Après des débuts en amateurs, la formation a connu des chemins divers. Depuis 5 ans, elle est composée essentiellement de musiciens professionnels évoluant aussi dans l’orchestre symphonique des Vals de Saintonge. Le groupe s’est attaché à exploiter les richesses des timbres des cuivres, leurs sonorités chaudes et puissantes dans un répertoire très éclectique de l’époque baroque à la musique de variété de notre époque. La musique baroque, brillante, très ornementée, très rythmée, contrastée, convient bien à ce mode de petite formation. Le quintette Grosso Modo en interprète quelques belles pages composées par Lully, Bach, et Haendel notamment, parmi les airs les plus connus du répertoire. Dans un registre complètement différent, le quintette trouve également son tempo dans la musique de variété, propice à la danse, la fête, la détente sur des rythmes actuels et de magnifiques mélodies qui ne se démodent pas. Freddy Mercury, Léonard Cohen, Rolf Lovland ont composé de superbes chansons qui ont parcouru le monde entier. Les musiques de films sont également une source abondante de thèmes à succès, dont Vladimir Cosma est un des compositeurs les plus connus. Le quintette donne le ton de sa prestation en ouvrant le concert par la pétillante musique baroque, pour ensuite opérer un grand saut dans le temps et se retrouver dans les ambiances festives de notre époque.

En concert dans le cadre des Dimanches de Bernay-Saint-Martin lee dimanche 22 mars à 15h.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010862521789