Le nouveau bilan du coronavirus en Nouvelle-Aquitaine. Il fait état de 19 nouveaux cas confirmés dans la région, dont 9 en Charente-Maritime. Voilà qui porte à 22 le nombre de cas dans notre département. Et 72 au niveau régional. Si la Nouvelle-Aquitaine ne figure pas parmi les régions les plus touchées, elle fait face à une progression rapide du nombre de contaminations. L’Agence régionale de santé poursuit sa lutte contre la propagation du virus, en traquant les personnes contact et en plaçant les malades en quatorzaine à domicile, avec un suivi médical.