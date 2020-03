C’est ce que le club de rugby indique dans un communiqué publié ce mercredi, suite aux mesures gouvernementales concernant l’interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes. A l’instar de nombreux clubs de Top 14, La Rochelle souhaite le report des trois prochaines journées en raison du préjudice pour le club, ses supporters et ses partenaires. La Ligue nationale de rugby et les 30 clubs concernés se prononceront lundi prochain, à l’occasion d’une assemblée générale exceptionnelle qui se tiendra à Toulouse.