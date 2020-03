Le Pacte pour la transition écologique s’invite dans la campagne des Municipales en Aunis Sud. Plusieurs candidats du territoire de la Communauté de communes ont reçu le mois dernier une proposition de 32 engagements, sur lesquelles ils ont été amenés à se prononcer. L’initiative lancée par le collectif Aunis sud en transition a permis de récolter un certain nombre de réponses, classées selon trois niveaux d’implication : vague, timide ou engagés. Des retours qui vont permettre de sceller des engagements durables avec les futurs élus. Véronique Duval, membre du collectif, nous dresse le bilan :

Le collectif Aunis Sud en transition souhaite donc un vrai suivi des démarches, et un lien fort entre les différents acteurs du collectif et les communes volontaires.